Calvaire sans fin au PSG, un marabout pour briser la malédiction ?

Recruté par Luis Campos lors du mercato estival 2022, Renato Sanches ne s’est jamais installé au Paris Saint-Germain et après seulement une saison il a été poussé vers la sortie. La seule solution a été un prêt à l’AS Roma avec une option d’achat oscillant entre 11 et 14M€, mais pour le moment la chance ne semble pas sourire au milieu de terrain portugais.

Très vite considéré comme le nouveau grand talent du football européen et transféré à prix d’or au Bayern Munich, Renato Sanches a toujours eu des gros problèmes avec son physique. En Bavière, puis au LOSC ou encore au PSG, il a enchainé les blessures et cela ne s’est pas arrêté cette saison à l’AS Roma, où il avait une chance de se relancer.

Ce n’est toujours pas ça pour Renato Sanches

Car pour le moment, le Portugais n’a disputé que 148 minutes de jeu au total sous les ordres de José Mourinho, ce qui n’est pas vraiment une très bonne nouvelle pour le PSG. Car l’option d’achat présente dans le prêt de Renato Sanches est liée à ses présences et sera de 11M€ s’il atteint au moins la barre de 50% des matchs, de 14M€ s’il arrive jusqu’à 75%. Un gain total de 15M€ si on compte les bonus, sur lequel le PSG pourrait faire une croix si la situation ne change pas.

