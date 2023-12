PSG : Touché par une «malédiction», il raconte son calvaire

Axel Cornic

Une saison seulement après son transfert, Renato Sanches a été poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain, avec Luis Campos qui a trouvé une solution en le prêtant à l’AS Roma. La Serie A ne semble pas vraiment réussir au milieu portugais, puisqu’il enchaine les blessures depuis quelques semaines avec seulement sept matchs toutes compétitions confondues.

Connu pour son grand talent, Renato Sanches n’a jamais pu l’exprimer avec continuité, régulièrement handicapé par les blessures. Cela a été le cas au Bayern Munich puis au LOSC et ça a continué au PSG et désormais à l’AS Roma, qu'il rejoint l’été dernier.

Renato Sanches n’y arrive toujours pas

Prêté par le club parisien, Renato Sanches pourrait rapporter jusqu’à 15M€ en fonction des matchs disputés avec l’AS Roma. Le problème, c’est que pour le moment il n’a pu aligner que sept petites apparitions en Serie A et en Ligue Europa, cumulant au total 148 minutes de jeu.

« J'ai l'impression que quelqu’un m’a lancé une malédiction »