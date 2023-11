Transfert à 15M€ au PSG, Mourinho lâche une bombe

Axel Cornic

Présent en conférence de presse ce samedi, José Mourinho s’est exprimé au sujet de la situation de Renato Sanches, qui n’arrive décidément pas à trouver de la continuité à l’AS Roma. Le milieu est actuellement prêté avec option d’achat et s’il ne dispute pas au moins 55% des rencontres romaines sur la saison, il pourrait revenir au Paris Saint-Germain.

Cet été, Luis Campos a décidé de dégraisser l’effectif parisien avec le départ d’un grand nombre d’indésirables. Il y a notamment Renato Sanches, arrivé lors du mercato 2023 et jamais vraiment au centre des plans du PSG la saison dernière.

Le calvaire de Renato Sanches continue

Comme son coéquipier Leandro Paredes, il a ainsi quitté le PSG pour rejoindre l’AS Roma. Mais à la différence de l’Argentin, le milieu portugais est prêté contre une somme de 1M€ et avec une option d’achat d’une valeur totale qui pourrait atteindre les 15M€. Cette option serait en effet de 11M€ s’il dispute 55% des matchs cette saison et 14M€, s’il arrive à 75%. Le problème c’est que pour le moment il est très loin d’avoir atteint cet objectif, puisqu’il n’a disputé que 6 rencontres toutes compétitions confondues.

« Il n’est pas blessé ni indisponible, mais il n’est peut pas jouer au football »