Mercato : Neymar passe un coup de fil à son futur club !

Après six saisons passées au PSG, Neymar a pris la direction de l’Arabie Saoudite l’été dernier, où il s’est engagé pour deux ans avec Al-Hilal. Alors qu’il se remet actuellement de sa grave blessure au genou, le Brésilien a appelé dimanche le président du club au sein duquel il s’était révélé, Santos. Marcelo Teixeira a révélé que l’ancien parisien lui avait demandé de retirer le numéro 11 en attendant son retour.

Après 111 ans à évoluer en première division brésilienne, Santos a été relégué en deuxième division, à la suite de sa défaite face à Fortaleza lors de la dernière journée de championnat (2-1). En conséquence, Marcelo Teixeira, président du club brésilien, a décidé de retirer le numéro 10, appartenant autrefois à Pelé, jusqu’à ce que Santos fasse son retour dans l’élite. Mais un autre numéro pourrait être retiré, le 11, celui que portait Neymar.

Neymar a fait une demande spéciale à Santos

Une décision qui fait suite à un appel de Neymar. « Hier (dimanche), j'ai reçu un appel de lui et il m'a dit : "Président, vous avez déjà retiré le 10 jusqu'à ce que vous reveniez en première division. Alors retirez le 11 jusqu'à ce que je revienne". Je suis déjà heureux, je suis déjà plein d'espoir. Je le soumettrai à notre groupe pour qu'il l'étudie. Nous garderons aussi le 11 », a confié Marcelo Teixeira, dans une interview accordée à Santa Cecilia TV .

«Nous attendons le retour de Neymar»