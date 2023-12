PSG : Il glisse déjà un nom pour succéder à Luis Enrique

Axel Cornic

Arrivé à l’intersaison pour remplacer Christophe Galtier, Luis Enrique a un contrat jusqu’en 2025, mais à Doha on semble déjà penser à son successeur. Plusieurs sources ont en effet évoqué l’envie du président Nasser Al-Khelaïfi de miser tôt ou tard sur Thiago Motta pour le banc du Paris Saint-Germain. Ça tombe bien, puisque l’ancien milieu réalise de très bonnes choses en Serie A, avec Bologna.

C’était extrêmement compliqué de succéder à Siniša Mihajlović, qui a marqué le club comme tout le football italien, mais Thiago Motta l’a fait à la perfection. Son Bologna est en effet l’une des équipes du moment en Serie A, avec une surprenante 5e place devant notamment le Napoli, la Fiorentina ou encore la Lazio. Pas étonnante donc que son nom commence à circuler du côté des plus grands clubs d’Europe...

Al-Khelaïfi rêve de Thiago Motta

C’est le cas au PSG, où il aurait un sponsor de choix en la personne de Nasser Al-Khelaïfi. Ce dernier ne semble pas avoir cessé de le suivre depuis ses débuts chez les U19 Parisiens et entretiendrait toujours une très bonne relation avec Thiago Motta. En Italie, on explique d’ailleurs que l’entraineur de 41 commencerait à avoir des plus grandes ambitions et son contrat se termine dans seulement quelques mois.

« Je le vois en Serie A... à moins qu'il ne décide d'attendre la fin du cycle de Luis Enrique au PSG »

Coéquipier de l’ancien milieu du PSG à l’Inter comme en sélection, Marco Materazzi semble persuadé que la piste parisienne pourrait être une option sérieuse. « Les grands clubs italiens l'apprécient depuis quelques années déjà maintenant, je pense que le moment est venu pour lui de partir et je pense donc qu'il fera le saut définitif dans notre championnat. A moins qu'il ne décide d'attendre la fin du cycle de Luis Enrique au PSG » a expliqué l’ancien défenseur italien, dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport .

« Tout étudié, presque planifié »