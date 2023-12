Une superstar a signé au PSG, il est «choqué»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'été 2021 a été marqué par le départ de Lionel Messi du FC Barcelone. En fin de contrat et en froid avec ses dirigeants, l'international argentin avait décidé de changer d'air et de répondre favorablement à la proposition du PSG. Plus de deux ans après ce transfert, Sergi Roberto est revenu sur le départ de celui qu'il considère comme le meilleur joueur du monde.

Beaucoup pensaient qu'il terminerait sa carrière au FC Barcelone. Mais en 2021, Lionel Messi ne parvenait pas à s'entendre avec ses dirigeants et était contraint de quitter la Catalogne. Durant près de deux ans, Messi a porté le maillot du PSG, avant de rejoindre l'Inter Miami cet été.

Sergi Roberto rend hommage à Messi

Lors d'un entretien accordé au podcast B3TTer, Sergi Roberto s'est prononcé sur Messi. « Leo Messi est le meilleur joueur du monde et on ne le voit jamais parler de sa supériorité, de son importance pour les autres. Il cherche toujours à défendre les intérêts de l'équipe » a confié le joueur espagnol, avant de revenir sur son départ au PSG.

« Son départ m'a beaucoup choqué »