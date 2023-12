Une tradition est brisée avec Zaïre-Emery, le PSG a eu chaud

Amadou Diawara

Ces dernières saisons, le Borussia Dortmund a souvent fait ses emplettes du côté du PSG. En effet, le club de la Ruhr a chipé plusieurs titis au club de la capitale. Mais dernièrement, le PSG a réussi à empêcher Warren Zaïre-Emery de filer vers le BVB.

Ce mercredi soir, le PSG se déplace sur la pelouse du Borussia Dortmund. Après l'avoir emporté au Parc des Princes lors de son entrée en lice en Ligue des Champions le 19 septembre, le club de la capitale retrouve le BVB ce mercredi soir au Signal Iduna Park, et ce, pour le compte de la sixième et dernière journée de la phase de groupes.

Zagadou, Coulibaly et Kamara ont quitté le PSG pour signer au BVB

Comme l'a rappelé Le Parisien , le Borussia Dortmund aime faire ses emplettes au PSG. En effet, le club de la Ruhr s'est offert plusieurs titis parisiens ces dernières années. Depuis juillet 2017, trois pépites ont quitté le PSG pour rejoindre le Borussia Dortmund après leur formation à Paris : Dan-Axel Zagadou (24 ans), Soumaïla Coulibaly (20 ans) et Abdoulaye Kamara (19 ans). Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec Stuttgart, le premier a migré vers le BVB lors de l'été 2017. De leur côté, les deux autres ont rejoint le club de la Ruhr en 2021. D'après Le Parisien , Dan-Axel Zagadou, Soumaïla Coulibaly et Abdoulaye Kamara ont quitté le PSG parce que le projet rouge et bleu n'apportait pas autant de garanties de progresser que celui du Borussia Dortmund. Au Signal Iduna Park, ils sont considérés comme des professionnels parmi tant d'autres, tandis qu'à Paris, ils sont des jeunes qui viennent compléter un effectif rempli de stars.

Zaïre-Emery a snobé le BVB pour le PSG