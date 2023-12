Coup dur au PSG, le mercato relancé ?

La rédaction

Le PSG s’attendait à récupérer Nuno Mendes et Presnel Kimpembe dans les prochaines semaines, alors que les deux joueurs sont absents depuis de longs mois. Mais finalement, Luis Enrique devra attendre plus longtemps que prévu avant de pouvoir utiliser ses défenseurs. De quoi bousculer les plans du club sur le mercato, alors que l’entraîneur espagnol souhaitait un milieu en priorité ?

Le Paris Saint-Germain prévoit quelques ajustements en janvier après avoir enflammé le mercato estival. Un temps évoquée, l’arrivée d’un latéral gauche n’est pas dans les plans de Luis Campos comme vous l’a révélé le10sport.com. En revanche, Luis Enrique souhaite mettre la main sur un milieu de terrain, lui qui a pris conscience en cette fin d’année que le secteur manquait de profondeur avec les absences de Warren Zaïre-Emery et Fabian Ruiz. Un joueur confirmé serait espéré selon Le Parisien , mais les plans pourraient être bousculés par un double coup dur.

Nuno Mendes et Presnel Kimpembe ne sont pas près de revenir

Comme vous l’avait indiqué le10sport.com , le PSG avait écarté la possibilité d’un renfort sur le flanc gauche, misant sur les retours à la compétition de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, mais Luis Enrique risque encore d’attendre un certain temps. À en croire les informations de RMC , les deux joueurs suivent un programme spécialisé et ne seraient pas proches d’un retour. De quoi bousculer les plans du club sur le mercato ?

Les plans du PSG sont bousculés ?