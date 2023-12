L’OM évite le pire pour Aubameyang !

Thomas Bourseau

A l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang semble être enfin lancé au vu de ses dernières performances avec le club phocéen. Cependant, la star de l’équipe entraînée par Gennaro Gattuso avait un tout autre projet avant l’Olympique de Marseille : le FC Barcelone. Mais le mercato du Barça a laissé un boulevard à l’OM. Explications.

Pierre-Emerick Aubameyang est en feu à l’OM ces derniers temps. En attestent ses statistiques lors des quatre dernières sorties de l’équipe entraînée par Gennaro Gattuso en Ligue 1 et en Ligue Europa : 7 buts pour 3 passes décisives. Rien que ça. Malgré des débuts poussifs à Marseille, Aubameyang semble avoir trouvé sa vitesse de croisière, de quoi faire le bonheur de Gattuso.

Gattuso : «Je lui avais dit que son moment arriverait et le moment est arrivé»

« C'est peut-être incroyable pour vous, mais pas pour moi. Je le vois au quotidien, il travaille énormément et en récolte les fruits. C'est un vrai pro, un travailleur. Il donne beaucoup et est très apprécié par ses coéquipiers. Vous savez, dans ma carrière, et même en tant qu'entraîneur, j'ai croisé beaucoup de joueurs, j'en ai vu énormément, mais je peux vous dire que Pierre-Emerick, c'est un vrai professionnel, quelqu'un de sérieux, quelqu'un d'appliqué. Je lui avais dit que son moment arriverait et le moment est arrivé. On est en train de voir le vrai Pierre-Emerick. Et je pense qu'il ne pouvait pas en être autrement ». a confié l’entraîneur de l’OM dimanche soir à Lorient (4-2).

Le FC Barcelone a dit non à Aubameyang… deux fois !