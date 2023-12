Mercato : Le PSG et Mbappé se font recaler, il balance tout

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En quête de nouveaux renforts en attaque lors du dernier mercato estival, le PSG avait longtemps courtisé Marcus Thuram à cet effet. Mais l'attaquant de l'équipe de France a finalement privilégié un transfert en direction de l'Inter Milan, et il explique pourquoi il a refusé de rejoindre son pote Kylian Mbappé au Parc des Princes.

Avant de parvenir à recruter Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani, le PSG courtisait un autre attaquant de l'équipe de France l'été dernier. Comme le10sport.com vous l'a révélé, Marcus Thuram (26 ans) faisait partie de la short-list de Luis Campos, d'autant qu'il présentait l'avantage d'être libre sur le mercato puisqu'il arrivait au terme de son contrat avec le Borussia Mönchengladbach. Mais finalement, Thuram a opté pour la proposition de l'Inter Milan qui l'a enrôlé jusqu'en 2028 en lui promettant du temps de jeu et un rôle d'attaquant axial.

Le Qatar prépare un retour, il lâche sa réponse au PSG ! https://t.co/EO8aExL4Pf pic.twitter.com/JLwdEouFQx — le10sport (@le10sport) December 11, 2023

« Mbappé sait très bien pourquoi je ne suis pas venu »

Dans un entretien accordé au Canal Football Club dimanche, Marcus Thuram a livré les coulisses de son mercato agité et s'est expliqué sur son choix de recaler le PSG : « Pourquoi je n'ai pas retrouvé Mbappé à Paris ? Il sait très bien pourquoi je ne suis pas venu au PSG. Je n’ai jamais demandé de garanti de temps de jeu, on vient dans un club pour s’y imposer. Mais c’est une question de feeling. L’Inter Milan m’a toujours vu comme numéro 9, donc c’était un choix limpide », confie le nouvel attaquant de l'Inter.

Thuram ne regrette pas son choix