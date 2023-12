Mercato : Cristiano Ronaldo révèle son coup de cœur

Thomas Bourseau

Après une dernière expérience à Manchester United, Cristiano Ronaldo a quitté le football européen pour Al-Nassr et la Saudi Pro League fin 2022. Un choix pour lequel le Portugais s’est vanté ces dernières heures en raison des points positifs vis-à-vis de la vie en Europe qui l’a par moments dérangé.

Cristiano Ronaldo a débarqué en Arabie saoudite à la toute fin de l’année civile de 2022. Précurseur du développement du football saoudien puisque diverses stars du football européen ont également choisi de relever le défi de la Saudi Pro League par la suite, Ronaldo ne regrette absolument pas son choix de quitter le Vieux Continent pour Riyad et Al-Nassr.

«Je suis heureux en Arabie saoudite avec ma famille et mes amis»

Dans des propos rapportés par le compte X intitulé : XtraSPL , Cristiano Ronaldo n’a pas manqué de souligner les points positifs de sa nouvelle vie en Arabie saoudite après avoir évolué pendant 20 ans en Europe au plus haut niveau. « Je suis heureux en Arabie saoudite avec ma famille et mes amis, et j'ai apprécié l'expérience de la cuisine traditionnelle saoudienne en visitant de nombreux endroits, notamment Via Riyadh et Mada ».

«Les gens sont très gentils et ne m'ont pas harcelé ou dérangé, contrairement à d'autres pays»