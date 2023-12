Transferts : Un ancien flop du PSG affole le mercato ?

Arnaud De Kanel

Recruté à prix d'or par le PSG en 2018, Thilo Kehrer quittait le club de la capitale le 17 août 2022 pour s'engager avec West Ham dans l'optique de donner un nouveau souffle à une carrière qui prenait une tournure décevante. Le défenseur allemand n'a plus été titularisé depuis la mi-septembre en Premier League et sa situation aurait alerté plusieurs écuries de Bundesliga.

« Après 4 années pleines d’émotions, riches en expériences inoubliables, en rencontres extraordinaires, et qui resteront gravées en moi, il est temps pour moi de voguer vers de nouveaux horizons. Merci Ô ville Lumière, merci pour tout ce que tu m’as apporté et fait vivre. Merci à mes coéquipiers pour tous ces moments, pour votre amitié. Un grand merci à tous ceux qui de près ou de loin, ont contribué directement ou indirectement à enrichir mon aventure parisienne, à tous ceux qui oeuvrent dans l’ombre et bien entendu aux supporters parisiens ! » C'est sur ces mots que s'achevait l'aventure très contrastée de Thilo Kherer au PSG le 17 août 2022. Le club de la capitale misait pourtant sur lui à son arrivée puisque 37M€ avaient été déboursés en 2018 pour s'attacher ses services. Malgré une saison prometteuse à West Ham, il est désormais cantonné à un rôle de remplaçant et n'est plus entré en jeu en Premier League depuis le 16 septembre.

Kehrer ouvert au départ

Thilo Kehrer réfléchit donc sérieusement à la suite qu'il veut donner à sa carrière. D'après les informations de Florian Plettenberg divulguées sur X , l'ancien défenseur du PSG serait ouvert à l'idée quitter West Ham cet hiver. Le journaliste de Sky Sports indique que son entourage aurait commencé à sonder le marché.

Plusieurs clubs suivent Kehrer

Florian Plettenberg précise notamment que l'Eintracht Francfort serait très intéressé par le profil de Thilo Kehrer. Plusieurs clubs auraient également fait part de leur intérêt au sujet du défenseur.