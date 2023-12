Un nouveau crack en vue, la presse étrangère calme le PSG

Axel Cornic

Agé de seulement 18 ans, Gabriel Moscardo affole déjà l’Europe et notamment le Paris Saint-Germain, qui aurait décidé de miser sur lui pour le mercato hivernal. Mais des nouvelles informations viennent apporter une autre lumière sur ce dossier, qui ne semble pas vraiment prioritaire pour les dirigeants parisiens.

Le mois de janvier pourrait offrir l’occasion au PSG de régler quelques chantiers et c’est notamment le cas au milieu de terrain. Et le jeune Warren Zaïre-Emery pourrait bien être rejoint pas un nouveau prodige cet hiver...

Moscardo pas si chaud que ça ?

Il s’agirait de Gabriel Moscardo, annoncé tout proche de rejoindre le PSG. Actuellement aux Corinthians, le milieu de 18 ans est considéré comme l’un des nouveaux grands talents du football brésilien et certains le comparent notamment à un Casemiro qui a explosé au Real Madrid.

Le PSG vise Fofana