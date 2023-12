Le PSG lâche une confirmation pour ce transfert

Thibault Morlain

A l’approche de l’ouverture du mercato hivernal, un nom revient en boucle au PSG en vue d’un prochain transfert : Gabriel Moscardo. Aujourd’hui au Brésil, le crack brésilien évolue à Corinthians, mais très prochainement, il pourrait venir renforcer le milieu de terrain du PSG. La question a donc été posée à Luis Campos et le conseiller sportif parisien a annoncé la couleur à propos de Moscardo.

Toujours à l’affût des talents de demain, le PSG aurait des vues du côté du Brésil. Après avoir manqué le coche avec Endrick et Vitor Roque, le club de la capitale aurait cette fois coché le nom de Gabriel Moscardo. A 18 ans, le milieu de terrain brésilien évolue au Corinthians, où il fait déjà preuve d’un énorme talent. De quoi donc taper dans l’oeil du PSG, très intéressé à l’idée de boucler son transfert.

« Le PSG est obligé d’être informé de tous les grands talents »

Le transfert de Gabriel Moscardo est-il alors vraiment imminent comme le laissent entendre les rumeurs ? Ce samedi, en marge du match du PSG face au FC Nantes, Canal+ a posé la question à Luis Campos. Et si le Portugais a confirmé surveillé le joueur de Corinthians, il a assuré que rien n’était encore bouclé : « J’étais au Brésil pour Moscardo ? Le PSG, comme un grand club mondial, est obligé d’être informé de tous les grands talents. Je l’ai signé ? Non, si c’est signé, vous le saurez. En plus, on ne peut pas parce que le mercato n’est pas ouvert ».

« Ma réalité, c'est de rejoindre le Corinthians en janvier »