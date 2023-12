Le PSG sort du silence pour le transfert d’un crack

Hugo Chirossel

Toujours à la recherche de jeunes talents, le PSG regarde notamment du côté du Brésil. Ces derniers jours, le club de la capitale est annoncé sur la piste de Gabriel Moscardo, jeune milieu de terrain âgé de 18 ans. Interrogé à ce sujet, Luis Campos a lâché ses vérités sur ce dossier.

« On parle beaucoup de mon avenir, mais je suis très reconnaissant de porter ce maillot, je suis très heureux . » Interrogé par Gazeta Esportiva , Gabriel Moscardo a fait le point sur son avenir. Le milieu de terrain brésilien de Corinthians est annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, et surtout du PSG.

«Ma réalité, c'est de rejoindre le Corinthians en janvier»

« C'est un grand club, j'y suis depuis mon enfance. Porter ce maillot est très gratifiant. Je laisse ces rumeurs à mon agent, je vis ma réalité. Ma réalité, c'est de rejoindre le Corinthians en janvier », a ajouté Gabriel Moscardo. Alors que ce dernier est annoncé très proche du PSG, Luis Campos s’est exprimé sur ce dossier.

Luis Campos répond pour Moscardo