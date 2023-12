Une star peut s’inquiéter, le PSG a frappé fort sur le mercato

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arnau Tenas fait les gros titres depuis une semaine, et son entrée réussie contre Le Havre (2-0). Aux yeux de certains observateurs, le numéro 80 du PSG pourrait même inquiéter à terme Gianluigi Donnarumma, qui peine encore à faire l’unanimité. C’est notamment ce que laisse entendre Jordi Roura, ancien du FC Barcelone.

Alors qu’il peine à faire l’unanimité depuis son arrivée au PSG à l’été 2021, Gianluigi Donnarumma pourrait à l’avenir être inquiété par Arnau Tenas. Apparu pour la première fois avec l’équipe première la semaine dernière contre Le Havre (2-0), le portier formé au FC Barcelone impressionne ceux qui l’ont côtoyé depuis le début de sa carrière, à l’instar de Jordi Roura, l'un de ses formateurs chez les Blaugrana , qui dresse une liste de qualités qui ne sont pas forcément les points forts de Gianluigi Donnarumma, comme le jeu au pied ou le mental.

« S'il fait une erreur, il se remet immédiatement dedans sans gamberger »

« C'est quelqu'un de courageux, il n'a jamais peur. S'il fait une erreur, il se remet immédiatement dedans sans gamberger. Pour le très haut niveau et un grand club comme le Barça ou le PSG, c'est fondamental , confie l’un des anciens patrons du club culé, interrogé par L’Équipe. C'est un joueur dont la forte personnalité et la confiance en lui sont contagieuses. Ça lui a toujours conféré un statut à part, il était charismatique, très apprécié. »

« Son énorme qualité de pied qui le rapproche à mes yeux d'un Ter Stegen »