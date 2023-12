Mercato : Luis Enrique fait une belle affaire au PSG, Messi était prévenu

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libre après la fin de son contrat avec le FC Barcelone, Arnau Tenas s’est engagé en faveur du PSG durant l’intersaison. Le portier de 22 ans a toutes les qualités nécessaires pour s’imposer au plus haut niveau selon les personnes qui l’ont côtoyé, grâce à ses compétences sur le terrain mais également en dehors.

Le PSG a accueilli un nouveau gardien dans ses rangs durant l’intersaison en la personne d’Arnau Tenas, qui a eu l’occasion de s’illustrer lors de sa première apparition contre Le Havre (2-0) dimanche dernier. Un joueur très apprécié par Luis Enrique, à l’origine de sa venue, et qui semble avoir fait l’unanimité au FC Barcelone, son club formateur. « Il a toujours été le gardien le plus complet de sa génération au Barça et en Espagne. Très rapide et agile, puissant et courageux dans les airs et spectaculaire avec ses pieds », confie Aureli Altimira, son formateur chez les Blaugrana , dans des propos relayés par Le Parisien . Mais en plus de ses qualités sportives, Arnau Tenas impressionne également par son attitude, et Lionel Messi serait bien placé pour en témoigner.

« S'il devait dire quelque chose même à Messi, il le faisait »

C’est en effet ce que raconte Josep Vall, ancien dirigeant de Vic, club dans lequel jouait le gardien à l’époque. « Par certains aspects, on dirait un ancien , confie-t-il dans L’Équipe , lui qui est resté en contact avec la famille. Dans le vestiaire du Barça, Arnau ne faisait aucun complexe avec personne. S'il devait dire quelque chose même à Messi, il le faisait. Il a une sorte de feeling qui fait qu'il sait se positionner auprès de ceux qui comptent, qui ont de l'influence. »

« Un très grand leader dans le vestiaire »