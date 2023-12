Mercato : Il l’annonce, le PSG a recruté un crack !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cet été, le PSG a accueilli dans ses rangs Arnau Tenas, un transfert dont est à l’origine Luis Enrique. Alors que le portier espagnol a depuis eu l’occasion de s’illustrer contre Le Havre le week-end dernier, son formateur au FC Barcelone s’est souvenu de son passage en Catalogne, ne tarissant pas d’éloges à son égard.

Après son apparition plus que convaincante le week-end dernier contre Le Havre, suite à l’expulsion de Gianluigi Donnarumma dès la 10e minute, Arnau Tenas aura l’occasion de confirmer ce samedi pour la réception du FC Nantes. Formé au FC Barcelone, le portier espagnol de 22 ans impressionne les spécialistes depuis longtemps, lui qui a déjà découvert la sélection sous la houlette de Luis Enrique. Un entraîneur qu’il a donc rejoint au PSG lors du dernier mercato estival. Aureli Altimira, le formateur de Tenas chez les Blaugrana , s’est souvenu de son ancien joueur dans Le Parisien.

« Il a toujours été le gardien le plus complet de sa génération au Barça et en Espagne »

« Le miroir de son grand-père l’a poussé à devenir gardien. Même s’il était très bon avec ses pieds, il voulait jouer à ce poste. Il n’y avait pas d’autre gardien comme lui , confie Aureli Altimira. Il a toujours été le gardien le plus complet de sa génération au Barça et en Espagne. Très rapide et agile, puissant et courageux dans les airs et spectaculaire avec ses pieds. »

« Nous connaissons son niveau »