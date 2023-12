Mercato : Nouvelle chance pour ce crack, que doit faire le PSG ?

Hugo Chirossel

À la recherche d’un joueur de côté en janvier 2023, le PSG avait exploré plusieurs pistes, notamment celle menant à Rayan Cherki. Les dirigeants parisiens se sont alors heurtés au refus de l’OL, qui ne voulait pas laisser filer l’international espoir français. Les Gones seraient désormais ouverts à un départ de leur meneur de jeu de 20 ans, mais le PSG doit-il retenter sa chance dans ce dossier ?

L’été dernier, l’OL a vu deux de ses jeunes talents quitter le club. Castello Lukeba, parti au RB Leipzig, ainsi que Bradley Barcola, qui s’est engagé avec le PSG jusqu’en juin 2028. Ce dernier n’est pas le seul joueur des Gones à avoir été convoité par le club de la capitale. En janvier 2023, le PSG voulait s’attacher les services d’un joueur pouvant évoluer sur un côté, afin de pallier le départ de Pablo Sarabia, cédé à Wolverhampton contre 5M€. Dans cette optique, les dirigeants parisiens avaient jeté leur dévolu sur Rayan Cherki.

L’OL ouvert à un transfert de Cherki

Un transfert que le PSG n’avait finalement pas réussi à boucler, mais le club de la capitale pourrait avoir plus de chances lors du prochain mercato hivernal. Car si l’OL avait fermé la porte l’année dernière, la donne serait différente cette fois-ci. D’après les informations de Foot Mercato , les Gones seraient désormais ouverts à un départ de Rayan Cherki, et ce dès le mois de janvier. Le meneur de jeu âgé de 20 ans divise à Lyon, d’autant plus qu’il ne lui reste qu’un an et demi de contrat.

L’OL demande 20M€ pour Cherki