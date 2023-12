«Kidnappé»... Galtier boucle son transfert à l'ASSE

Thibault Morlain

Formé à l'AS Monaco, Stéphane Ruffier y a ensuite joué en professionnel de 2005 à 2011. Excellent dans les buts en Principauté, celui qui a connu 3 sélections en équipe de France a ensuite pris le chemin de l'ASSE. Débarqué chez les Verts en provenance de Monaco, Ruffier a alors intégré l'effectif de Christophe Galtier, qui le voulait vraiment. Un transfert sur lequel est d'ailleurs revenu le principal intéressé.

Ayant passé 9 saisons à l'ASSE, Stéphane Ruffier aura marqué l'histoire des Verts. Si son départ s'est fait dans des conditions mouvementées, le gardien français a su se montrer impressionnant quand il était sur le terrain avec Stéphanois. En 2011, Christophe Galtier ne s'est donc pas trompé en allant chercher Ruffier à l'AS Monaco. Un transfert assez rocambolesque visiblement...

« Ce recrutement a été assez fou »

Dans un entretien accordé à So Foot , Stéphane Ruffier s'est confié sur son transfert à l'ASSE en 2011. Il a alors expliqué comment Christophe Galtier et Stéphane Tessier l'avaient détourné de l'AS Monaco, alors même que la direction stéphanoise n'était pas forcément chaude pour ce transfert : « Quand Christophe Galtier me recrute en 2011, c'est ce qu'il me dit : il veut un gardien pour aller au Stade de France et retrouver l'Europe. Ce recrutement a été assez fou, d'ailleurs. Il a en partie été fait par Galtir et Stéphane Tessier dans le dos des présidents de l'ASSE. J'étais en stage de préparation à l'île de Ré avec Monaco et Stéphane Tessier est carrément venu me kidnapper un soir, tard, après le repas. Je n'avais que les équipements de l'ASM avec moi ».

« C'est limite s'il était au courant »