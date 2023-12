Mercato : Le PSG bien aidé par une légende ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG n'a pas hésité à mettre 60M€ sur la table lors du dernier mercato estival pour recruter Manuel Ugarte en provenance du Sporting Lisbonne. Et le jeune milieu de terrain uruguayen s'est confié sur ce choix de carrière et précise en avoir beaucoup discuté avec un certain Edinson Cavani, qui l'a conseillé sur son transfert au Parc des Princes.

Méconnu du grand public au moment de sa signature au PSG l'été dernier, Manuel Ugarte (22 ans) s'est rapidement imposé comme un élément majeur de l'entrejeu de Luis Enrique. Le milieu de terrain uruguayen était très courtisé sur le marché avec d'autres grandes écuries européennes à ses trousses, mais il a finalement opté pour le club francilien. Et dans un entretien accordé aux médias officiels du PSG, Ugarte explique en quoi son compatriote Edinson Cavani, ancien buteur emblématique du club, a joué un rôle important dans son choix.

Cavani a discuté du PSG avec Ugarte

« J’en ai discuté en équipe nationale avec Cavani. Il m’a parlé de l’ambiance ici, de la passion des supporters. Je dis toujours que dès mon arrivée, j’ai vu à quel point Cavani était apprécié par les fans ici. Je suis à 100% convaincu que venir ici a été le meilleur choix (…) Le Paris Saint-Germain pour moi, c’est quelque chose d’incroyable. Parfois, j’ai du mal à croire que je suis ici car avant de venir je n’imaginais pas l’ampleur de ce club, sa renommée mondiale, ses supporters… Je profite énormément de cette expérience incroyable, tout en me concentrant sur l’accomplissement de nos objectifs », confie Ugarte sur les coulisses de son arrivée au PSG.

« Je me sens chez moi »