Une star snobe le PSG et en remet une couche !

Amadou Diawara

Malgré l'intérêt du PSG, Robert Lewandowski s'est engagé en faveur du FC Barcelone lors de l'été 2022. Au Barça depuis près d'un an et demi, l'ancienne gloire du Bayern a affirmé qu'elle ne regrettait pas son choix. En effet, Robert Lewandowski est épanoui chez les Blaugrana aujourd'hui.

Lors de l'été 2022, le PSG aurait aimé boucler la signature de Robert Lewandowski. Toutefois, le buteur polonais de 35 ans a snobé le club de la capitale. En effet, Robert Lewandowski a préféré migrer vers le FC Barcelone, qui a offert un chèque d'environ 45M€ au Bayern pour finaliser son transfert.

PSG - Qatar : Un problème à 200M€ est révélé https://t.co/cFLdbjxWww pic.twitter.com/3afRBiMpDm — le10sport (@le10sport) December 8, 2023

Lewandowski a snobé le PSG pour signer au Barça

Au FC Barcelone depuis un an et demi environ, Robert Lewandowski est comme un poisson dans l'eau au Camp Nou. Lors d'un entretien accordé à El Club del Deportista de Marca , le numéro 9 catalan a d'ailleurs affirmé qu'il ne regrettait pas son choix d'avoir signé au Barça, laissant clairement entendre qu'il avait bien fait de ne pas choisir le PSG.

«J'ai le sentiment d'être au bon endroit au bon moment»