Il annonce du lourd pour ce flop du PSG

Amadou Diawara

Devenu indésirable au PSG, Georginio Wijnaldum (33 ans) a été vendu à Al Ettifaq, club saoudien, lors du dernier mercato estival. Et alors que l'international néerlandais réalise de bons débuts en Saudi Pro League, son coéquipier Marcel Tisserand a annoncé du lourd pour la suite de son aventure.

Lors de l'été 2021, le PSG a profité de la situation contractuelle de Georginio Wijnaldum pour l'arracher à Liverpool. Alors que l'international néerlandais était en fin de contrat le 30 juin de cette année-là, le club de la capitale a bouclé un transfert libre et gratuit.

Le PSG veut le «nouveau Messi», une offre à 20M€ va partir https://t.co/XXrL6yUSL9 pic.twitter.com/JpWPHMTTb5 — le10sport (@le10sport) December 8, 2023

Wijnaldum renait de ses cendres à Al Ettifaq

Toutefois, Georginio Wijnaldum n'a pas du tout réussi ses débuts au PSG. En effet, le milieu de terrain de 33 ans est totalement passé à côté de sa première saison sous les couleurs rouge et bleu. Par conséquent, le PSG a décidé de s'en séparer, le prêtant une saison à l'AS Rome avant de le vendre à Al Ettifaq, où il a retrouvé de sa superbe.

«Il peut nous apporter encore beaucoup plus»