Nouveau projet colossal à Paris, le Qatar va-t-il vendre le PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce jeudi, le PSG a officialisé l'arrivée d'un nouvel investisseur dans son capital puisque Arctos Partners a acquis 12,5% des parts du club de la capitale pour environ 530M€. Une situation qui pourrait bien relancer le débat concernant un désengagement du Qatar à moyen terme. Une hypothèse que QSI n'envisagerait pas, mais faut-il croire les démentis ?

C'est désormais officiel, QSI a ouvert le capital du PSG à un nouvel investisseur. Arctos Partners en a ainsi profité pour acquérir 12,5% des parts du club de la capitale pour un total de 530M€, ce qui valorise onc le PSG à 4,25 milliards d'euros. Le projet QSI prend donc une nouvelle tournure au PSG, ce qui risque également de relancer les rumeurs d'un désengagements du Qatar, qui avait acheté le club de la capitale en 2011 pour 70M€. Mais QSI va-t-il vraiment lâcher le PSG ?

Vente PSG : La grande annonce du Qatar https://t.co/QHHWO7OUvN pic.twitter.com/Vwr5BfxKHn — le10sport (@le10sport) December 7, 2023

Les rumeurs sur le départ du Qatar relancées ?

Les rumeurs se sont intensifiées depuis la Coupe du monde 2022, organisées au Qatar. Et pour cause, l'objectif annoncé avec le rachat du PSG en 2011 était de promouvoir le pays en vue justement du Mondial. Néanmoins, Nasser Al-Khelaïfi a plusieurs fois écarté cette hypothèse qui est donc relancée avec l'arrivée au capital d'un nouvel investisseur. Mais une source proche du dossier a assuré à France Info que le Qatar ne compte pas « se séparer du club ». Une tendance que semble confirmer Nasser Al-Khelaïfi qui laisse entendre que QSI se projette toujours sur le long terme avec le PSG.

Al-Khelaïfi affiche sa volonté de s'engager sur le long terme au PSG