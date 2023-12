530M€ arrivent au PSG, du lourd se prépare

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'était attendu, c'est désormais officiel, QSI a cédé une partie de ses parts au sein du PSG. Le fonds d'investissement américain Arctos Partners a effectivement acquis 12,5% du club de la capitale pour environ 530M€. Une entrée dans le capitale qui permet aux dirigeants qataris d'avoir d'encore plus grandes ambitions notamment en ce qui concerne le projet avec son stade.

Depuis plusieurs semaines, la possibilité de voir un nouvel investisseur au PSG a circulé. Et depuis ce jeudi, c'est officiel. En effet, par le biais d'un communiqué, « Qatar Sports Investments (QSI) et Arctos Partners (Arctos) ont annoncé aujourd'hui un accord de partenariat et d'investissement stratégique qui verra Arctos acquérir une participation minoritaire dans le capital du Paris Saint-Germain (PSG), le club le plus titré de France et l'une des plus grandes marques multisports au monde . »

Arctos Partners récupère 12,5% des parts du PSG

Arctos Partners, fonds d'investissement américain, a ainsi acquis 12,5% des parts du PSG pour environ 531M€, ce qui valorise le club de la capitale à 4,25 milliards d'euros. Une rentrée d'argent qui pourrait ainsi permettre à QSI de poursuivre ses investissements.

Le projet du stade relancé ?