Le boss du PSG annonce une révolution

Sur son compte X et son site officiel, le PSG a annoncé qu'Arctos Parteners devenait un nouveau partenaire de QSI, prenant une part minoritaire du capitale du club. Dans des propos rapportés sur le site officiel du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a annoncé que son écurie allait désormais se révolutionner.

QSI et Arctos Partners ont annoncé aujourd'hui un accord de partenariat et d'investissement stratégique qui verra Arctos acquérir une participation minoritaire dans le capital du Paris Saint-Germain. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 7, 2023

«Nous entrons dans la prochaine phase du développement du PSG»

« Nous sommes heureux d’accueillir Arctos dans la famille du Paris Saint-Germain, comme partenaire et investisseur stratégique. En tant que club et institution, nous entrons dans la prochaine phase passionnante de la croissance et du développement du PSG, à la fois sur et en dehors du terrain - basée sur des ambitions à long terme et sur la recherche de l’excellence dans tout ce que nous faisons. Arctos est un partenaire remarquable pour nous aider à atteindre nos objectifs, offrant une expertise stratégique, des idées et de l’innovation à notre entreprise, tout en fournissant des investissements et de nouvelles relations pour soutenir nos objectifs footballistiques et sportifs » , a précisé Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, avant d'en rajouter une couche.

«Dès le premier jour, ils ont cru avec passion à notre projet»