Le PSG officialise une grande nouvelle !

Benjamin Labrousse

Ces derniers mois, plusieurs changements ont eu lieu dans la direction sportive que prenait le PSG. Mais le club parisien a également fait évoluer son mode de fonctionnement, ainsi que ses finances. Annoncé depuis janvier dernier, l’entrée d’un groupe d’investissement américain au capital du club de la capitale a été rendu officiel ce jeudi.

Le PSG évolue. En 2011, le groupe Colony Capital, alors propriétaire de 95 % des parts du club parisien depuis 2009, cède une grande partie du PSG auprès de QSI, un fonds d’investissement qatari. Le 6 mars 2012, QSI rachète l’intégralité des parts du club de la capitale, devenant alors le seul et unique propriétaire à Paris.

QSI et Arctos Partners ont annoncé aujourd'hui un accord de partenariat et d'investissement stratégique qui verra Arctos acquérir une participation minoritaire dans le capital du Paris Saint-Germain. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 7, 2023

Une entrée au capital avait été annoncée du côté du PSG

Mais après plus d’une dizaine d’années à posséder le PSG de manière totalement exclusive, il se disait dès janvier dernier, que QSI pourrait potentiellement céder une partie du club parisien auprès d’Arctos Sports Partners. Ainsi, The Athletic affirmait que ce fonds d’investissement américain pouvait rentrer au capital du PSG, et que cet achat pouvait se réaliser à l’été 2023.

Arctos Partners entre officiellement au capital du PSG