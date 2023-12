PSG : Mbappé a pris une étrange habitude, c’est confirmé !

Thomas Bourseau

Tête de gondole du football français à l’instar d’Antoine Griezmann, Kylian Mbappé est depuis le printemps dernier le capitaine de l’équipe de France. Mais l’attaquant du PSG n’a pas entendu d’hériter de ce rôle symbolique pour adopter une attitude spéciale face à la presse. Un constat déjà dressé par Adrien Rabiot et confirmé par Kingsley Coman. Explications.

Kylian Mbappé est un incontournable du football français et s’est hissé au fil des saisons comme une référence du football mondial. De quoi le mettre sous le feu des projecteurs de manière constante et de devoir s’exprimer dans des contextes différents les uns des autres. La raison d’un changement de personnalité pour ses prises de parole ?

Rabiot : «Kylian Mbappé m’énerve quand il change de voix pendant les interviews»

C’est du moins ce qu’Adrien Rabiot, son ex-coéquipier au PSG, mais l’actuel en équipe de France a dernièrement fait savoir au média Carré . « Kylian Mbappé m’énerve quand il change de voix pendant les interviews. Quand on est ensemble, il parle normalement. Et je ne sais pas pourquoi, quand on le voit en interview, il change sa voix ».

Coman : «On fait tous attention quand il a un peu sa voix… politique»