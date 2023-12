PSG : Kylian Mbappé reçoit une proposition inattendue !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La cote de popularité de Kylian Mbappé dépasse largement les frontières de l'Hexagone, et traverse même l'Atlantique ! Rudy Gobert, star française de la NBA évoluant aux Timberwolves du Minnesota, affiche son admiration pour l'attaquant du PSG et lui propose même une collaboration inédite pour l'avenir.

C'est un fait, Kylian Mbappé fait désormais partie des sportifs les plus cotés et les plus populaires de la planète, fort de ses performances XXL avec l'équipe de France en Coupe du Monde mais également au PSG. Et en attendant de savoir de quoi sera fait son avenir en club, Mbappé a reçu un appel du pied plutôt surprenant...

PSG : Luis Enrique a enterré la polémique Mbappé https://t.co/pXsR5Nr0XV pic.twitter.com/9N3mz7JFgg — le10sport (@le10sport) December 6, 2023

« J'adorerais qu'on fasse des choses ensemble »

Interrogé par Radio France Bleu, Rudy Gobert a passé un message à l'attaquant du PSG : « Kylian, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'ai beaucoup de respect pour lui. Après, je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de le rencontrer dans le contexte de nos fondations. On n'a pas encore fait d'événements avec les enfants mais je vous le dis, j'adorerais qu'on fasse des choses comme ça ensemble dans le futur... », indique le joueur de l'équipe de France de Basket et de Minnesota.

« On va mettre tout ça en place »