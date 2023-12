Un taulier du PSG vit un calvaire, il envoie un message

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Absent des terrains depuis février dernier en raison d'une grave blessure au tendon d'Achille, Presnel Kimpembe pourrait prochainement retrouver les terrains. Luis Enrique espère le tester dès le mois de janvier. La fin du calvaire approche pour le défenseur du PSG, qui peut compter sur le soutien de Kingsley Coman.

Le 26 février dernier, Presnel Kimpembe s'écroulait sur la pelouse du Vélodrome à Marseille. Victime d'une rupture du tendon d'Achille, le défenseur central sortait sur civière. Malgré cette épreuve, le champion du monde 2018 a tenté de garder le sourire et a été observé, à de nombreuses reprises, au centre d'entraînement du PSG pour soutenir ses coéquipiers.

PSG : Luis Enrique a enterré la polémique Mbappé https://t.co/pXsR5Nr0XV pic.twitter.com/9N3mz7JFgg — le10sport (@le10sport) December 6, 2023

Le retour de Kimpembe approche

Très apprécié de ses coéquipiers, Kimpembe poursuit sa rééducation, mais à son retour à la compétition approche. Selon les informations du Parisien, le joueur pourrait retrouver la compétition dès le mois de janvier. Une bonne nouvelle pour Luis Enrique, qui a perdu Marquinhos ces derniers jours.

« Reste fort général ! »