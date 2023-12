Il utilise le PSG pour stopper le scandale Galtier

Amadou Diawara

Lors de son passage à l'OGC Nice, Christophe Galtier se serait très mal comporté envers certains de ses joueurs. En effet, l'ancien coach du PSG sera jugé le 15 décembre pour discrimination et harcèlement moral. Interrogé sur cette affaire, Andy Delort a pris la défense de Christophe Galtier, et ce, en se servant du PSG et du Qatar.

Avant de s'engager en faveur du PSG, Christophe Galtier a entrainé l'OGC Nice pendant une saison (2021-2022). Et l'entraineur français aurait eu une très mauvaise attitude lors de son passage à l'OGC Nice, notamment envers certains joueurs de son vestiaire, et même en dehors. D'après Hachim Ali Mbaé, Christophe Galtier aurait appelé Harold Moukoudi et Mickaël Nadé les « deux King Kong ». A en croire l'ancien analyste vidéo de l'OGC Nice, le technicien français aurait tenu de tels propos à la mi-temps d'ASSE-OGC Nice (0-3) le 25 septembre 2021.

«Comment on explique derrière qu’il signe à Paris ?»

Alors qu'il faisait partie de l'effectif de Christophe Galtier à l'OGC Nice en 2021-2022, Andy Delort s'est positionné sur la déposition d'Hachim Ali Mbaé rapportée par L'Equipe . « Harold Moukoudi et Mickaël Nadé comparés à deux King Kong ? Vous ne trouvez pas qu’elle sort un peu tard cette histoire quand même ? Le truc contre Saint-Etienne, j’y étais mais je n’ai pas entendu. Je ne confirme pas les propos car je ne les ai pas entendus. Moi, je n’ai jamais entendu Christophe Galtier dire ça. Comment on explique derrière qu’il signe à Paris et ensuite au Qatar, dans un pays musulman ? » , a affirmé l'attaquant d'Umm Salal SC, avant d'en rajouter une couche.

«Christophe Galtier n’était pas au courant de son recrutement»