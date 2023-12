PSG : Neymar, Messi... Riolo les dézingue en direct

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, le PSG a fait un grand ménage, se séparant notamment de grandes stars. Lionel Messi est ainsi parti libre tandis que Neymar a été vendu en Arabie Saoudite. Des départs qui font le bonheur de Daniel Riolo, qui ne s'est pas privé de tacler l'Argentin et le Brésilien.

Kylian Mbappé mis au centre du projet, le PSG s'est séparé de Lionel Messi et Neymar. Alors que l'Argentin est parti libre au terme de son contrat, le Brésilien a lui été transféré à Al-Hilal. La fin d'un chapitre à Paris avec les départs de ces deux stars. Mais voilà que du côté de Daniel Riolo, on ne regrettera clairement pas Lionel Messi et Neymar au PSG

« Messi ? Je m'en fous »

Ainsi, au micro de L'After Foot , il a tout d'abord dézingué Lionel Messi, parti à l'Inter Miami : « Les joueurs qui sont partis sont des joueurs qui ne jouent plus au foot aujourd’hui. Ce n’est pas la même histoire. Et qui ont mis le club dans le mur l’année dernière. Messi ? Je m’en fous il ne joue plus au foot, il a arrêté le foot et il était au PSG pour préparer la Coupe du monde ».

« Il ne joue plus au foot »