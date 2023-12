Il sauve le PSG et se fait recaler en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Entré en cours de jeu contre Le Havre, Arnau Tenas a réussi sa grande première en permettant aux Parisiens de s’imposer après l’expulsion de Gianluigi Donnarumma (2-0). Néanmoins, pour Jérôme Rothen, cela ne doit pas remettre en cause la place de l’international italien dans les buts du PSG.

Auteur d’une nouvelle erreur dimanche au Havre, Gianluigi Donnarumma a été expulsé en début de match. L’occasion pour Arnau Tenas de faire ses grands débuts en professionnel en club. Et pour sa première au PSG, le portier espagnol n’a pas déçu. Mais Jérôme Rothen refuse toutefois d’envisager une concurrence entre les deux gardiens.

«Ça m'a rendu fou !»

« J'ai entendu ça, ça m'a rendu fou ! Je tiens tout d'abord à féliciter Tenas pour son match. Ce n'est jamais facile de débuter comme ça. Tant mieux pour lui. Il a fait les arrêts qu'il faut, avec brio, mais aussi beaucoup de réussite, il en faut. C'est bien pour la confiance de ce jeune joueur de faire gagner son équipe. Quand certains disent que le PSG a trouvé de la concurrence pour Donnarumma, alors que Navas est blessé. Quand il va revenir, je ne suis pas sûr que Tenas va passer devant Navas. Mais peu importe. On parle de Donnarumma, qui a 24 ans. Je veux bien qu'on parle des dernières semaines, oui, il a fait des erreurs et elle s'enchaîne. Mais c'est la loi des séries », lance-t-il au micro de RMC , avant de poursuivre..

«Le PSG ne doit en aucun cas mettre Tenas en concurrence avec Donnarumma»