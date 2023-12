Galtier : Le polémique raciste relancée avec des propos chocs !

Amadou Diawara

Lors de son passage à l'OGC Nice, Christophe Galtier aurait multiplié les dérapages en interne. Dénoncé par plusieurs aiglons, l'ancien technicien du PSG sera jugé le 15 décembre pour discrimination et harcèlement moral. D'ailleurs, plusieurs phrases chocs de Christophe Galtier ont déjà été révélées.

Avant de rejoindre le PSG, Christophe Galtier aurait dérapé à plusieurs reprises à l'OGC Nice. En effet, le technicien français sera jugé le 15 décembre pour discrimination et harcèlement moral. Et en attendant le procès, plusieurs phrases chocs de Christophe Galtier ont déjà été dévoilées par L'Equipe .

Mercato : Le plan du PSG est dévoilé pour cet hiver ! https://t.co/oJeXf05nB6 pic.twitter.com/0KQsZrFGvY — le10sport (@le10sport) December 5, 2023

«Le pire, ce sont les Algériens»

D'après les informations de L'Equipe , Frédéric Gioria a livré un témoignage à charge contre Christophe Galtier. En effet, l'ancien entraineur adjoint de l'OGC Nice (2011-2023) aurait avoué avoir été témoin de plusieurs coups de sang de sa part. D'après Frédéric Gioria, Christophe Galtier se serait emporté en janvier 2022 lorsqu'il a appris la signature de Billal Brahimi, ailier gauche franco-algérien. « Encore un musulman, j'en veux pas, on en a assez » , aurait pesté l'ex-coach du PSG. De surcroit, à en croire Frédéric Gioria, Christophe Galtier s'en serait pris à Youcef Atal et Hicham Boudaoui lors d'un entrainement. « Sales types » , aurait-il lâché aux deux internationaux algériens, avant d'ajouter : « le pire, ce sont les Algériens ».

Mercato : Le plan du PSG est dévoilé pour cet hiver ! https://t.co/oJeXf05nB6 pic.twitter.com/0KQsZrFGvY — le10sport (@le10sport) December 5, 2023

«Deux King Kong»

En plus de Frédéric Gioria, Hachim Ali Mbaé aurait également témoigné. A en croire l'ancien analyste vidéo de l'OGC Nice, Christophe Galtier aurait appelé Harold Moukoudi et Mickaël Nadé les « deux King Kong » , et ce, à la mi-temps d'ASSE-OGC Nice (0-3) le 25 septembre 2021. De surcroit, l'entraineur actuel d'Al Duhail aurait confié à Hachim Ali Mbaé qu'il n'avait jamais eu de problème avec la religion, sauf avec les Algériens. « Ils sont trop dans l'extrême » , aurait ajouté Christophe Galtier, expliquant dans la foulée qu'il n'avait eu aucun souci de ce genre avec des Turcs par exemple.

«Je ne veux plus de noirs ou d'arabes»

En vue du mercato hivernal 2022, Julien Fournier aurait discuté avec Christophe Galtier. Et ce dernier lui aurait énuméré les joueurs qu'il souhaitait voir partir, à savoir Youcef Atal, Jean-Clair Todibo, Hicham Boudaoui, etc. Alors qu'il ne s'agissait que de musulmans, les deux hommes se seraient pris le bec. D'ailleurs, lorsque Julien Fournier aurait mentionné le nom du Turc Ozan Kabak, Christophe Galtier aurait répondu : « Julien, tu n'as toujours pas compris. Moi je ne veux plus de noirs ou d'arabes » . Une sortie démentie par le coach de 57 ans. Enfin, Julien Fournier aurait également décrit la consternation de Christophe Galtier lorsqu'il a appris que Didier Digard, entraineur de la réserve à l'époque, était musulman. L'ancien du PSG aurait alors jugé que ce n'était « pas normal » et qu'il risquait d'endoctriner les jeunes du centre de formation.

«Salafiste»