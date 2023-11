Rupture confirmée avec Neymar, elle l’annonce sur les réseaux sociaux

Thibault Morlain

Victime d’une grosse blessure au genou, Neymar ne peut actuellement pas jouer avec Al-Hilal. Et à défaut de faire parler de lui pour ses performances sur les pelouses, le Brésilien est au coeur de la polémique pour des histoires extra-sportives. Alors que Neymar a été accusé de nombreuses tromperies, Bruna Biancardi a confirmé sa séparation avec l’ancien joueur du PSG.

Il y a quelques semaines maintenant, Neymar devenait papa pour la deuxième fois. Après avoir eu un garçon, le Brésilien a eu une fille, Mavie, issue de sa relation avec Bruna Biancardi. Mais voilà que la relation entre les deux a fait la Une de tous les médias récemment. La raison ? Les tromperies à répétition de Neymar, infidèle envers sa désormais ex-compagne.



« Je ne suis plus en couple »

En effet, Neymar et Bruna Biancardi ne sont aujourd’hui plus en couple. Et ce n’est autre que la mannequin brésilienne qui a annoncé cette nouvelle sur son compte Instagram . En réponse à toutes les rumeurs qui apparaissaient sur son couple avec l’ancien joueur du PSG, elle a posté : « Comme je suis quotidiennement exposé à des informations, des hypothèses et des blagues, je vous informe que je ne suis pas en couple ».

« Nous sommes les parents de Mavie »

« Nous sommes les parents de Mavie, et c'est la raison de notre lien », a ensuite conclu Bruna Biancardi concernant la désormais nature de sa relation avec Neymar.