Cauchemar pour un ancien de l’OM, il sort du silence

Parti à l'OM en 2015, André Ayew a fait son retour en Ligue 1. Il y a quelques jours, l'international ghanéen s'est engagé avec Le Havre jusqu'à la fin de la saison. Mais pour sa première apparition, le buteur a été expulsé après une faute sur le défenseur nantais Eray Cömert. Après son expulsion, le joueur est revenu sur cette première.

Agé de 33 ans, André Ayew est de retour en Ligue 1. Formé à l'OM, le buteur s'est engagé avec Le Havre jusqu'à la fin de la saison. Libéré par Nottingham Forrest à la fin de la saison dernière, l'international ghanéen a fait ses grands débuts face au FC Nantes le 26 novembre. Mais les débuts d'Ayew sous le maillot havrais ne se sont pas passés comme prévu.

Débuts cauchemardesques pour Ayew

Deux minutes après son entrée en lice, André Ayew a été expulsé pour une vilaine faute sur Eray Cömert. Le joueur manquera la prochaine rencontre du HAC face au PSG le 3 décembre prochain. Après son expulsion, André Ayew a exprimé son ressenti. L'attaquant a tenu à dédramatiser la situation, même s'il a confié qu'il espérait un autre scénario pour son retour en Ligue 1.

« Pour un retour en Ligue 1, c'est très dur à prendre »