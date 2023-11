André Ayew fait son retour, ça vire au cauchemar

Alexis Brunet

De nombreuses années après avoir quitté l'OM, André Ayew a fait son retour en Ligue dernièrement. Le Ghanéen a d'ailleurs effectué sa première apparition avec son nouveau club du Havre ce dimanche après-midi. Mais cela a tourné court pour le milieu offensif, car il s'est fait expulser, et ce, seulement trois minutes après son entrée en jeu.

La Ligue 1 a enregistré le retour de l'une de ses anciennes figures dernièrement. Huit ans après son départ de l'OM, André Ayew est revenu dans le championnat français. Le Ghanéen s'est engagé avec Le Havre, après de nombreuses expériences, en Angleterre notamment.

Ayew a été expulsé lors de son premier match

À l'occasion de la treizième journée de Ligue 1 entre le FC Nantes et Le Havre, André Ayew a pu fouler à nouveau une pelouse du championnat français. Mais cela a tourné au cauchemar pour le Ghanéen, car seulement trois minutes après son entrée en jeu il s'est fait expulser, et ce, à cause d'une grosse faute sur Eray Cömert.

Nantes et Le Havre se quittent sur un nul

Malgré l'exclusion d'André Ayew, Le Havre a quand même résisté au FC Nantes. Les hommes de Luka Elsner ont arraché le point du match nul aux coéquipiers d'Alban Lafont (0-0). Les Havrais sont pour le moment huitièmes de Ligue 1.