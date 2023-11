Il quitte l’OM et continue de se faire recaler

Arnaud De Kanel

Alors que l'OM n'avait plus rien à jouer, mis à part des matchs de championnat, Igor Tudor posait sa démission sur le bureau de Pablo Longoria. Après avoir tenté de l'en dissuader, le président du club phocéen a accepté la demande du Croate qui n'a toujours pas retrouvé de banc depuis. Et ce n'est pas faute de discuter avec plusieurs clubs...

Une petite saison et puis s'en va. Le volcanique Igor Tudor était lessivé et il ne voulait plus poursuivre son aventure à l'OM. Ainsi, il a présenté sa démission à Pablo Longoria, qui l'a donc accepté. Depuis, le Croate s'est bien ressourcé avec sa famille mais il cherche à reprendre du service.

Une star de l’OM démolie en direct, «on n’a pas signé Cristiano Ronaldo» https://t.co/OMa9B4dpku pic.twitter.com/xnYfQwQN2W — le10sport (@le10sport) November 26, 2023

Naples et Besiktas écartent Tudor

Igor Tudor a été associé à de nombreux clubs de Serie A depuis son départ de l'OM. Le Croate a également été envoyé en Turquie où il était dans le viseur du Besiktas avant que le club stambouliote ne change ses plans. La dernière piste la plus chaude pour Tudor menait à un banc prestigieux, celui du Napoli, champion d'Italie en titre. Alors que le dossier était très bien avancé, le club napolitain a finalement opté pour Walter Mazzarri. Tudor continue donc de se faire recaler même si dans le clan du Croate, on affirme que c'est lui qui a décidé de refuser le poste.

«Tudor veut un contexte où il peut compléter un cycle»