Une star de l'OM tire la sonnette d'alarme

Arnaud De Kanel

L'OM part à la dérive. Incapable de gagner en dehors de ses terres en championnat, le club phocéen commence à accuser un sérieux retard sur les prétendants au podium. Le nul contre Strasbourg n'a forcément rien arrangé pour les Olympiens qui se retrouvent à trois points du barragiste. Geoffrey Kondogbia a tiré la sonnette d'alarme.

L'OM a peut-être dit adieu au podium samedi soir en concédant le nul face au RC Strasbourg. Les Phocéens ont enchainé un quatrième match sans la moindre victoire en Ligue 1 alors que leur adversaire était largement à leur portée. Mais voilà, cette saison l'OM n'y arrive et ça commence à agacer Geoffrey Kondogbia.

Le vestiaire de l'OM interpellé en interne https://t.co/8CxE8BRoNY pic.twitter.com/eTgd4RjXzQ — le10sport (@le10sport) November 26, 2023

«On n’est pas à notre place»

« Il faut qu’on augmente le niveau et les intentions. On n’est pas à notre place, maintenant la réalité elle est là », a déploré le milieu de terrain de l'OM au micro de Canal+ . Kondogbia sait bien que l'OM doit et peut faire plus. Il promet une remise en question du vestiaire.

«Que chacun se regarde dans la glace»