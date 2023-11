OM : «Un désastre»... L'énorme colère de Gattuso

Jean de Teyssière

L'OM est-il en train de glisser doucement dans la crise ? Avec les évènements ayant conduit à la démission de Marcelino dès le mois de septembre, c'est désormais le sportif qui est au cœur des tensions en ce moment. Après avoir été tenu en échec à Strasbourg (1-1), Gennaro Gattuso, l'entraîneur l'OM n'a vraiment pas eu la langue dans sa poche, qualifiant le match de ses joueurs d'un désastre.

Certes, l'OM a un match en moins (face à l'OL, qui sera rejoué le 6 décembre) mais l'OM est englué à la dixième place du classement de Ligue 1, après 12 journées. Ce n'était évidemment pas l'objectif affiché en début de saison, surtout après avoir terminé deux saisons de suite sur le podium et après avoir réalisé un mercato encore très important cet été. Le match nul face à Strasbourg (1-1) pourrait même engluer l'OM dans la deuxième partie de tableau en cas de résultats défavorables pour les Phocéens ce dimanche. L'urgence commence à se faire sentir.

«Je suis très fâché de la seconde mi-temps, c'est un désastre»

Après le nul concédé face à Strasbourg, Gennaro Gattuso était furieux de la prestation de ses joueurs, notamment en seconde mi-temps. « Je ne comprends pas comment on peut jouer ainsi. Je suis très fâché de la seconde mi-temps, c'est un désastre. Je prends mes responsabilités mais je ne comprends pas comment on a joué comme ça. Porter le maillot de cette équipe est une responsabilité très importante. J'aurais préféré perdre 4-0 et jouer », a-t-il lâché en conférence de presse.

Un joueur de l’OM se fait détruire en direct ! https://t.co/z9A4lBL3N0 pic.twitter.com/Z7ZrWprGLT — le10sport (@le10sport) November 26, 2023

«Je suis très fâché de la manière dont on a joué»