OM : Marseille s’enflamme pour un transfert, il pousse un coup de gueule

Arnaud De Kanel

Le 1er août dernier, Iliman Ndiaye s'engageait avec son club de cœur, l'OM. Durant les jours précédant son arrivée, les supporters avaient milité pour sa signature sur les réseaux sociaux. Accueilli en fanfare à Marignane, le Sénégalais rencontre de grosses difficultés depuis le début de la saison. Marc Libbra trouve que les supporters en ont trop fait le concernant.

C'était le transfert le plus attendu de l'été à l'OM. Début août, le feuilleton connaissait une issue heureuse puisque Iliman Ndiaye rejoignait officiellement le club phocéen. Les supporters l'avaient alors accueilli en héros à l'aéroport. Marc Libbra ne comprend toujours pas qu'on puisse réserver un tel accueil à un joueur qui n'avait pas encore prouvé au plus haut niveau.

«Ce n’est pas possible de recevoir un tel accueil»

« C’est pareil, ce sont des gamins, ces sont des jeunes joueurs. Ndiaye qui arrive d’Angleterre et qu’on ne connaissait pas forcément. C’est un pari, on le sait. Sarr c’est pareil, on va tenter un pari. On peut se permettre quand on évolue dans un autre club de dire « oui, ça va se passer, ça va le faire », mais à Marseille on ne fait pas de cadeau. Ndiaye, quand il est arrivé, je suis désolé pour lui mais ce n’est pas possible de recevoir un tel accueil. A un moment donné, il faut arrêter les bêtises et ce qu’on a fait autour de lui. Les gens ils rêvent… », a lâché l'ancien joueur de l'OM dans un entretien accordé à Afrik-Foot.com . Cela lui rappelle venue de Peguy Luyindula après le départ de Didier Drogba.

«Il doit faire ses preuves»