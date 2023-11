Il lâche un terrible constat sur la star de l’OM

Arnaud De Kanel

L'OM doit apprendre à vivre sans Alexis Sanchez et pour le moment, ça ne passe pas très bien. Suite au départ du Chilien, le club phocéen a misé sur Pierre-Emerick Aubameyang, nouvelle vedette d'un effectif rebâti de toutes pièces. Or, le Gabonais ne répond pas aux attentes placées en lui et Marc Libbra voit mal comment il pourrait inverser la tendance.

Recrue star de l'été, Pierre-Emerick Aubameyang connait des débuts compliqués à l'OM. Déjà pris en grippe par le Vélodrome qui l'a copieusement sifflé, l'attaquant gabonais ne parvient pas à faire oublier Alexis Sanchez. Pour Marc Libbra, ses belles heures sont derrière lui...

Le boss de l’OM trahi par une vieille connaissance sur le mercato https://t.co/0vDEF4cBOg pic.twitter.com/rB1yoGj1eX — le10sport (@le10sport) November 25, 2023

«On parle toujours d’Aubameyang, de sa vitesse mais c’est une toute autre époque»

« De toute façon, pour marquer des buts, il faut déjà avoir le ballon, savoir se mettre en situation, il faut avoir un groupe qui sait évoluer ensemble. Tout ce que je viens d’énumérer, je crois que cela ne fonctionne pas. Quand on voit l’importance d’Alexis Sanchez la saison passée, ce qu’il a été capable de faire sur le front de l’attaque. Aujourd’hui, Aubameyang n’est pas capable de le faire. On parle toujours d’Aubameyang, de sa vitesse mais c’est une toute autre époque. C’était en 2016 à Dortmund. Malheureusement, tout le monde est déçu. Aubameyang a le talent mais il faut que l’équipe joue pour lui », a constaté Marc Libbra dans un entretien accordé à Afrik-Foot.com . L'ancien joueur de l'OM se fait du souci pour Pierre-Emerick Aubameyang.

«Aubame sait marquer des buts mais là, il faut l’aider»