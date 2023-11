Il signe à l’OM et enchaîne les galères

Arnaud De Kanel

Le 20 juillet 2022, Jonathan Clauss quittait le RC Lens afin de s'engager avec l'OM contre 7,5M€. Très vite dans le grand bain, le latéral a découvert Marseille, sa ferveur, la pression des grands matchs européens, les méthodes de travail redoutables d'Igor Tudor mais il a également du gérer sa non-convocation pour le Mondial au Qatar. Tout s'est donc accumulé pour Clauss qui l'a bien compris en fin de saison dernière.

C'était l'un des transferts marquants de l'été dernier. Après deux saisons abouties avec le RC Lens en Ligue 1 où il s'était affirmé comme le meilleur élément du championnat au poste de latéral droit, Jonathan Clauss décidait de poursuivre sa carrière à l'OM.

«Le virage, c’est la fin de saison dernière»

Depuis, tout est allé très vite pour l'ancien du RC Lens qui avait découvert la Ligue des champions, l'environnement marseillais, sa pression, Igor Tudor mais aussi la vie d'international, le tout en quelques mois seulement. Pas retenu par Didier Deschamps pour la Coupe du monde, Clauss a eu du mal à s'en remettre. Fort heureusement, il s'est repris en mains en fin de saison dernière.

«Il a fallu digérer»