Il a signé à l’OM, «mon rêve»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé dans les rangs de l'OM entre 2017 et 2021, Valère Germain n'a pas forcément connu la réussite qu'il espérait au sein du club phocéen. Malgré tout, l'ancien attaquant de l'AS Monaco semble conserver un bon souvenir de cette expérience et répond aux critiques dont il fait l'objet à l'époque à l'OM sur son niveau de jeu.

Depuis le début de l'ère McCourt en octobre 2016, l'OM a multiplié les recrutements en quête de son fameux grand attaquant, et l'un des premiers renforts du mercato à cet effet n'était autre que Valère Germain. Recruté en provenance de l'AS Monaco à l'été 2017 pour 8M€, l'attaquant français avait réalisé une première saison convaincante avant de faire face à de sérieuses difficultés qui lui ont d'ailleurs valu des critiques les années suivantes. Malgré tout, Germain ne regrette absolument pas son passage à l'OM, un club dont il rêvait depuis l'enfance comme il l'a confié à So Foot .

Il rêve de faire un gros coup à 0€ à l’OM https://t.co/nH1KNVkPAa pic.twitter.com/4BXKUGvDso — le10sport (@le10sport) November 24, 2023

« J'ai réalisé mon rêve »

« Petit, j’avais un rêve : c’était de jouer à l’OM. Et je l’ai réalisé ! La première année s’est bien passée là-bas. Avec notamment en point d’orgue cette finale de Ligue Europa à Lyon face à l’Atlético, ce record de points pour un quatrième de championnat avec des ambiances magnifiques au Vélodrome. Évidemment, on peut toujours faire mieux. Mais si on m’avait dit que j’aurais eu cette carrière quinze ans plus tôt, j’aurais signé de suite », confie Valère Germain.

« C’est plus intense qu’ailleurs »