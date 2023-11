Il a quitté l’OM et défend le PSG

Jean de Teyssière

Arrivé en 2011 dans le championnat de France de Ligue 1 pour ne plus le quitter jusqu'en juin 2023, Valère Germain est légitime pour évoquer la différence de niveau entre ses débuts et son départ. Pour l'ancien buteur de l'AS Monaco et de l'OM, la montée du niveau de la Ligue 1 doit en grande partie au PSG, qui a pu ramener de grands joueurs dans le championnat de France.

Depuis que le PSG a été racheté par le Qatar, le niveau du championnat de France s'est élevé. Le club de la capitale a notamment réussi à faire venir Lionel Messi ou encore Neymar. Si sur la scène européenne, le résultat ne s'est pas encore fait sentir avec aucune victoire, malgré deux finales (l'OM en Ligue Europa en 2018 et le PSG en 2020 en Ligue des Champions), beaucoup d'acteurs s'accordent à dire que le niveau n'est plus même.

«Je pense que le foot français a progressé au niveau du jeu et que Paris a fait beaucoup de bien»

Buteur de l'AS Monaco et de l'OM, Valère Germain estime, dans une interview accordée à So Foot , que le niveau du championnat de France a progressé grâce au PSG : « Je pense que le foot français a progressé au niveau du jeu et que Paris a fait beaucoup de bien avec son projet en ramenant de grands joueurs. On a un peu mal en ce moment sur les droits TV, mais le fait qu’on ait eu Neymar et Messi, ça a ramené beaucoup de monde dans les stades. »

«C’est un peu facile de critiquer le PSG et son projet»