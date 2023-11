Le vestiaire de l'OM interpelle un attaquant après son transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de saison, les attaquants de l'OM peinent à donner satisfaction. Aucun d'eux ne convainc, à commencer par Joaquin Correa qui semble en grande difficulté dans son couloir gauche. Présent en conférence de presse, Leonardo Balerdi a toutefois tenu à monter au créneau pour les joueurs offensifs de l'OM.

L'été dernier, l'OM a très largement chamboulé son secteur offensif en recrutant Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr et Joaquin Correa, quatre joueurs venant épauler Vitinha. Cependant, parmi les cinq, aucun ne distingue réellement depuis le début de saison, ce qui commence à inquiéter du côté marseillais. Toutefois, Leonardo Balerdi monte au créneau pour ses coéquipiers, en commençant pas son compatriote Joaquin Correa.

«Correa a besoin d'un temps d'adaptation»

« Correa a besoin d'un temps d'adaptation, la Serie A n'a rien à voir avec la Ligue 1. Il a eu une grande douleur au pied, ce sont des choses qu'on ne voit pas, mais qui impactent sa performance sur le terrain. Il n'est pas à 100%, il a besoin de récupérer. Je lui ai parlé du club, de l'environnement, il sait où il a atterri. Il a été dans des grands clubs comme l'OM, il connaît la folie qu'il y a à l'OM... », lance le défenseur de l'OM devant les médias avant d'assurer que toute l'équipe doit travailler pour mettre les attaquants dans les meilleures conditions.

Balerdi veut aider ses attaquants