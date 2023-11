OM : L’OL en remet une couche sur les incidents

Hugo Chirossel

Prévue initialement le 29 octobre dernier, la rencontre entre l’OM et l’OL se jouera finalement le 6 décembre prochain, après les violents survenus aux abords du Stade Vélodrome. Un sujet sur lequel est de nouveau revenu Rémy Vercoutre. Alors que le match ne sera pas à huis clos, l’entraîneur des gardiens lyonnais s’inquiète du retour de son équipe à Marseille.

L’OL est encore sous le choc. En déplacement sur la pelouse de l’OM le 29 octobre dernier, le bus transportant le staff et les joueurs lyonnais a été la cible de jets de projectiles. De violents incidents qui ont notamment blessé Fabio Grosso au visage. Ces événements ont bien entendu entraîné le report de ce match, le 6 décembre prochain. Une rencontre qui se jouera au Stade Vélodrome et avec du public.

«On était tous très touché physiquement et mentalement les jours suivants»

Au micro de La Chaîne L’Équipe , Rémy Vercoutre est revenu sur ces fameux incidents, dont il semble encore marqué. « Je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, loin de là. Je me suis fait bouger pas mal de fois dans des déplacements, dans le bus en allant au stade, mais cette fois-là, c’était la plus horrible. La pire. J’ai vu mon ami, mon supérieur hiérarchique, Fabio Grosso, à 50cm de moi avoir la tête en sang, très touché. Et quand la lumière s’est rallumée dans les couloirs du Stade Vélodrome, en y entrant avec les bus, on était tous très touché physiquement et mentalement les jours suivants », a déclaré l’entraîneur des gardiens de l’OL.

«Je me pose beaucoup de questions sur la suite»