En pleine galère, Aubameyang prépare du lourd à l’OM

Pierrick Levallet

Cet été, l'OM n'a pas su retenir Alexis Sanchez. Pablo Longoria a donc misé sur Pierre-Emerick Aubameyang pour le remplacer. Mais depuis le début de saison, l'attaquant de 34 ans n'y arrive pas sous ses nouvelles couleurs. Pourtant, le Gabonais ferait de nombreux efforts pour retrouver la forme qu'il affichait il n'y a pas si longtemps.

Avec le départ d’Alexis Sanchez, l’OM a dû se trouver un nouvel attaquant de pointe. Pablo Longoria est donc allé chercher Pierre-Emerick Aubameyang, qui sortait d’une saison calvaire à Chelsea. Le président marseillais a misé sur l’expérience du Gabonais, qui connaissait déjà la Ligue 1 et qui avait fait six bons mois au FC Barcelone en 2022.

OM : Longoria annonce deux recrues en direct ? https://t.co/sBn12ZFjuI pic.twitter.com/nHATQH9UJl — le10sport (@le10sport) November 22, 2023

Aubameyang n'y arrive pas à l'OM

Mais depuis le début de saison, Pierre-Emerick Aubameyang se montre plutôt décevant. En 16 rencontres toutes compétitions confondues, l’attaquant de 34 ans n’a trouvé le chemin des filets qu’à cinq reprises, pour trois passes décisives délivrées. Les supporters de l’OM en attendent beaucoup plus de l’attaquant de Gennaro Gattuso. Et Pierre-Emerick Aubameyang semble faire de gros efforts pour retrouver sa forme d’antan.

«Il se donne à 100%»