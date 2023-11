OM : Aubameyang a plombé l’arrivée d’une star

Hugo Chirossel

À la recherche d’un attaquant l’été dernier, l'OM a décidé de miser sur Pierre-Emerick Aubameyang. Une fois libéré de son contrat avec Chelsea, l’international gabonais s’est engagé pour les trois prochaines saisons avec le club marseillais, ce qui est un échec pour le moment. C’est d’ailleurs son arrivée qui a en partie compromis le retour d’Alexis Sanchez.

S’il a fait son retour à l’Inter Milan l’été dernier, Alexis Sanchez fait encore beaucoup parler de lui à l’OM. L’international chilien a laissé un très bon souvenir à Marseille, que ce soit par ses buts ou son état d’esprit exemplaire. Et pourtant, l’attaquant de 34 ans n’a finalement pas prolongé son aventure marseillaise, alors que tout le monde s’attendait à ce qu’il le fasse en fin de saison dernière.

Les vérités de Longoria sur le dossier Sanchez

« Alexis Sanchez est un joueur extraordinaire. Le niveau qu'il a affiché avec l'Olympique de Marseille était exceptionnel et je tiens à l'en remercier. Mais il y a toujours, autour du football et surtout autour de l'OM, une situation de désinformation générale qui rend très difficile la tenue d'une ligne commune dans la communication pour remettre la vérité au centre de la discussion. On lui a proposé une prolongation de contrat au mois de mai, il a temporisé et cherché à faire un peu de spéculation », a expliqué dernièrement Pablo Longoria, dans un entretien accordé à RMC Sport .

«On ne veut pas d’une attaque avec deux joueurs qui feraient 70 ans à eux deux»