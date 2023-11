Le Real Madrid vend la mèche pour ce transfert surprise

Pierrick Levallet

Le Real Madrid ne devrait pas pouvoir compter sur Eduardo Camavinga pendant plusieurs semaines. Touché à un genou après un contact avec Ousmane Dembélé lors d'un entraînement avec l'équipe de France, le milieu de terrain de 21 ans devrait s'absenter quelques temps. Mais le Real Madrid n'aurait prévu aucun transfert pour le remplacer cet hiver.

C’est l’hécatombe au Real Madrid. Après Thibaut Courtois ou encore Eder Militao, blessés depuis cet été, le club madrilène a enregistré un coup dur avec la blessure d’Aurélien Tchouaméni. Mais un autre joueur va rejoindre l’infirmerie. En effet, Eduardo Camavinga a été contraint de déclarer forfait pour les deux prochains matchs de l’équipe de France.

Camavinga forfait pour plusieurs semaines ?

Touché à un genou suite à un choc avec Ousmane Dembélé à l’entraînement, le milieu de terrain de 21 ans pourrait bien ne revenir qu’en janvier d’après Relevo . Carlo Ancelotti va donc devoir trouver une solution pour combler ces absences dans l’entrejeu. Pour autant, le Real Madrid ne devrait pas passer à l’action sur le mercato.

Le Real Madrid n'a prévu aucun transfert pour le remplacer